Александр Кокорин: "Больше всего в этом сезоне удивляет "Спартак"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признался, что удивлен результатами "Спартака" в этом сезоне. Также он отметил, что продолжает следить за "Динамо", за которое ранее выступал.
– Чемпионат России не так давно начался, а мы уже видели много интересных матчей, - цитирует ТАСС Кокорина. - Больше всего пока удивляет "Спартак", который отлично начал чемпионат и показывает хорошую игру, что для них не совсем привычно. Для меня с давних пор "Спартак" является самым принципиальным соперником в чемпионате. Думаю, что ближайшая наша очная встреча будет очень интересной. Также стоит отметить тот факт, что у нас открывается все больше новых стадионов, играть на которых одно удовольствие.
– Насколько плотно следите за "Динамо"?
– Если матчи "Динамо" не совпадают по времени с нашими играми, то стараюсь смотреть. Команда показывает хорошую игру. "Динамо" добилось большого количества побед, многие из которых были красивыми. Думаю, что у них все будет нормально.
Xen1um
ЗЮК, дело не в операции, он по жизни такой
15:22
ЗЮК
igorvasilevich,тебе операцию на голове плохо сделали.Врачи прикололись.
15:10
crazysun78
Разбанен досрочно, я забегаю вперед.. ))) на самом деле, я неправильно сформулировал, вместо взял титул - хорошо заиграл... ))) Бывает..
14:53
Разбанен досрочно
crazysun78, о каком титуле речь? кубок соли? дак это давно было. или ты про первенство среди неудачников по сливу в отборе с третьесортными командами туристических стран?
14:50
igorvasilevich
А чего удивляет, итальянцы знатно играть умеют в договорные матчи.
14:46
crazysun78
дзюба ушел - спартак взял титул!.. ))) PS. все раньше удивлялись, мол "ушел из спартака - взял титул", а тут, оказывается, игрочишко было виновато... ))))))))))))))
14:28