Александр Кокорин: "Больше всего в этом сезоне удивляет "Спартак"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признался, что удивлен результатами "Спартака" в этом сезоне. Также он отметил, что продолжает следить за "Динамо"​, за которое ранее выступал.

– Чемпионат России не так давно начался, а мы уже видели много интересных матчей, - цитирует ТАСС Кокорина. - Больше всего пока удивляет "Спартак", который отлично начал чемпионат и показывает хорошую игру, что для них не совсем привычно. Для меня с давних пор "Спартак" является самым принципиальным соперником в чемпионате. Думаю, что ближайшая наша очная встреча будет очень интересной. Также стоит отметить тот факт, что у нас открывается все больше новых стадионов, играть на которых одно удовольствие.

– Насколько плотно следите за "Динамо"?

– Если матчи "Динамо" не совпадают по времени с нашими играми, то стараюсь смотреть. Команда показывает хорошую игру. "Динамо" добилось большого количества побед, многие из которых были красивыми. Думаю, что у них все будет нормально.