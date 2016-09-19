14:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Кокорин: "Больше всего в этом сезоне удивляет "Спартак"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признался, что удивлен результатами "Спартака" в этом сезоне. Также он отметил, что продолжает следить за "Динамо"​, за которое ранее выступал.

– Чемпионат России не так давно начался, а мы уже видели много интересных матчей, - цитирует ТАСС Кокорина. - Больше всего пока удивляет "Спартак", который отлично начал чемпионат и показывает хорошую игру, что для них не совсем привычно. Для меня с давних пор "Спартак" является самым принципиальным соперником в чемпионате. Думаю, что ближайшая наша очная встреча будет очень интересной. Также стоит отметить тот факт, что у нас открывается все больше новых стадионов, играть на которых одно удовольствие.

– Насколько плотно следите за "Динамо"?

– Если матчи "Динамо" не совпадают по времени с нашими играми, то стараюсь смотреть. Команда показывает хорошую игру. "Динамо" добилось большого количества побед, многие из которых были красивыми. Думаю, что у них все будет нормально.

Дополнительная информация

http://tass.ru/opinions/interviews/3633433

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Xen1um

ЗЮК, дело не в операции, он по жизни такой

15:22

ЗЮК

igorvasilevich,тебе операцию на голове плохо сделали.Врачи прикололись.

15:10

crazysun78

Разбанен досрочно, я забегаю вперед.. ))) на самом деле, я неправильно сформулировал, вместо взял титул - хорошо заиграл... ))) Бывает..

14:53

Разбанен досрочно

crazysun78, о каком титуле речь? кубок соли? дак это давно было. или ты про первенство среди неудачников по сливу в отборе с третьесортными командами туристических стран?

14:50

igorvasilevich

А чего удивляет, итальянцы знатно играть умеют в договорные матчи.

14:46

crazysun78

дзюба ушел - спартак взял титул!.. ))) PS. все раньше удивлялись, мол "ушел из спартака - взял титул", а тут, оказывается, игрочишко было виновато... ))))))))))))))

14:28

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