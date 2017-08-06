Александр Кокорин: "Атмосфера на стадионе была нереальной"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Форвард открыл счет в поединке на 36-й минуте.

- Атмосфера на стадионе была просто нереальной сегодня, - сказал Кокорин. - Все выложились на сто процентов. Настолько, что конечный результат 5 мячей. Всем спасибо огромное. 50 000 сегодня было. Дерби! Такой матч! Слова излишни! Все порадуемся.

- Чувствуете, что тренер вам доверяет?

- Конечно. Что доверяет и рассчитывает. Он поставил определенный план - будем стараться забить.

- Перед началом матча на вас ливень пролился.

- Кто видел, это был не ливень, а град нереальный. Пришлось с разминки убежать. Не знаю каким чудом это все расстаяло. На разминке даже мяч не катился. Хорошо, что это не помешало играть.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"