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Газета № 7412, 07.08.2017

Александр Кокорин: "Атмосфера на стадионе была нереальной"


Нападающий "Зенита" Александр Кокорин поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Форвард открыл счет в поединке на 36-й минуте.

- Атмосфера на стадионе была просто нереальной сегодня, - сказал Кокорин. - Все выложились на сто процентов. Настолько, что конечный результат 5 мячей. Всем спасибо огромное. 50 000 сегодня было. Дерби! Такой матч! Слова излишни! Все порадуемся.

- Чувствуете, что тренер  вам доверяет?

- Конечно. Что доверяет и рассчитывает. Он поставил определенный план - будем стараться забить.

- Перед началом матча на вас ливень пролился.

- Кто видел, это был не ливень, а град нереальный. Пришлось с разминки убежать. Не  знаю каким чудом это все расстаяло. На разминке даже мяч не катился. Хорошо, что это не помешало играть.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Газета № 7412, 07.08.2017
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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