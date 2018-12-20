Александр Кержаков: "Защищал диплом по своему микроциклу с юношеской сборной"

Экс-форвард сборной России и главный тренер юношеской сборной России до 17 лет Александр Кержаков рассказал об экзамене на лицензию УЕФА категории А в Высшей школе тренеров.

- Отвечать было очень тяжело, но мы все очень хорошо подготовились, - с улыбкой заявил Кержаков журналистам. - Все были уверенны в себе и знают материал "от а до я".

- Глушаков рассказывал, как он взламывал фланги. А вам какие вопросы задают?

- Он очень хорошо их взламывает. Все, что задают на экзамене - это секрет, который остается за дверью кафедры.

- Процесс обучения трудный?

- Очень интересный - это самое главное.

- Помогала в обучении работа с юношеской сборной?

- Да, абсолютно. Я защищал свой микроцикл, который был у меня на сборах в Испании со сборной.

- Выделите кого-то из ваших наставников?

- Каждый дал мне знания. Всех перечислять - очень долго. У каждого нового тренера должна быть индивидуальность.

- В этот раз у выпуска ВШТ очень звездный состав.

- Главное, чтобы все выходили квалифицированными тренерами. (Евгений Белоусов)

Александр Кержаков: "Защищал диплом по микроциклу в бношеской сборной" pic.twitter.com/44JBI1DJZb – Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 20 декабря 2018 г.

Глушаков, Игнашевич и братья Березуцкие сдают экзамен на тренерскую лицензию