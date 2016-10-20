Александр Кержаков: "Я полностью доверяю Луческу и жду шанса в "Зените"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков подчеркнул в интервью "Спорт день за днем", что не переживает по поводу количества игрового времени на поле. По словам 33-летнего форварда, результат команды для него стоит на первом месте.

– Вы играете слишком мало. Согласны? – вопрос Кержакову.

– Я играю столько, сколько мне позволяет тренер.

– Были готовы к подобному повороту событий?

– Я тренируюсь, жду своего момента. В последних играх тренер отдает предпочтение другим футболистам. Главное, что есть результат. Я не могу сказать, что расстраиваюсь от того, что не играю, ведь команда выигрывает. Я переживаю за "Зенит", за результат. У нас на этом строится коллектив – каждый должен радоваться результатам вне зависимости от того, играет он или нет.

– Когда у того же Митрофанова спросили, на сто ли процентов ваш новый контракт – спортивное решение, он ответил, цитируем: "Тренер с точки зрения психологии и организации атмосферы в раздевалке посчитал нужным привлечь Кержакова".

– Мы разговаривали об этом с Луческу еще до начала сезона. Для меня это не новость. Я стараюсь своим поведением в тренировочном процессе показывать, что возраст не имеет никакого значения, чтобы молодые ребята, приходящие в команду, брали с меня пример.

– Возможен ли вариант, при котором зимой вы попросите клуб отпустить вас в аренду?

– Я жду шанса здесь. У меня были возможности играть, но я ими в самом начале не воспользовался. Теперь нужно ждать нового шанса. Повторюсь: я полностью доверяю главному тренеру "Зенита", тому, как он видит игру, разделяю его точку зрения относительно того, кто в том или ином матче должен играть. Не воспринимаю сложившуюся ситуацию как игнорирование меня. Луческу выпускает тех, кого видит в составе на данный момент. Жду момента, когда я буду нужен.