Александр Кержаков: "Я полностью доверяю Луческу и жду шанса в "Зените"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков подчеркнул в интервью "Спорт день за днем", что не переживает по поводу количества игрового времени на поле. По словам 33-летнего форварда, результат команды для него стоит на первом месте.
– Вы играете слишком мало. Согласны? – вопрос Кержакову.
– Я играю столько, сколько мне позволяет тренер.
– Были готовы к подобному повороту событий?
– Я тренируюсь, жду своего момента. В последних играх тренер отдает предпочтение другим футболистам. Главное, что есть результат. Я не могу сказать, что расстраиваюсь от того, что не играю, ведь команда выигрывает. Я переживаю за "Зенит", за результат. У нас на этом строится коллектив – каждый должен радоваться результатам вне зависимости от того, играет он или нет.
– Когда у того же Митрофанова спросили, на сто ли процентов ваш новый контракт – спортивное решение, он ответил, цитируем: "Тренер с точки зрения психологии и организации атмосферы в раздевалке посчитал нужным привлечь Кержакова".
– Мы разговаривали об этом с Луческу еще до начала сезона. Для меня это не новость. Я стараюсь своим поведением в тренировочном процессе показывать, что возраст не имеет никакого значения, чтобы молодые ребята, приходящие в команду, брали с меня пример.
– Возможен ли вариант, при котором зимой вы попросите клуб отпустить вас в аренду?
– Я жду шанса здесь. У меня были возможности играть, но я ими в самом начале не воспользовался. Теперь нужно ждать нового шанса. Повторюсь: я полностью доверяю главному тренеру "Зенита", тому, как он видит игру, разделяю его точку зрения относительно того, кто в том или ином матче должен играть. Не воспринимаю сложившуюся ситуацию как игнорирование меня. Луческу выпускает тех, кого видит в составе на данный момент. Жду момента, когда я буду нужен.
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http://www.sportsdaily.ru/articles/napadayushhij-zenita-aleksandr-kerzhakov-nuzhno-zhdat-novogo-shansa-ot-luchesku