Александр Кержаков: "Вся борьба за попадание в Лигу чемпионов еще впереди"

Бывший нападающий сборной России, а ныне старший тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков считает, что "Зенит" еще не потерял шансов попасть в тройку призеров РФПЛ. За 3 тура до конца сезона сине-бело-голубые идут на 4-м месте, отставая от "Спартака" на 1 очко, от ЦСКА​ - на 2 и от "Локомтива" - на 8.

– Что скажете о нынешнем сезоне "Зенита"?

– Он получился скомканным, - цитируют "Известия" Кержакова. - Вроде клуб здорово начал и все уже говорили, что в этом году "Зениту" нет равных, но потом что-то сломалось. Не мне судить, что именно. Я не был внутри коллектива и не могу сказать об истинных причинах.

– Многие считают, что команду надломила смерть спортивного директора клуба Константина Сарсании...

– Возможно, это одна из причин.

– Как думаете, "Зенит" потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов?

– Я бы так не сказал. Впереди еще три тура, многое еще может измениться. Отставание от второго и третьего места незначительное, поэтому вся борьба еще впереди. Многое решится в 29-м туре, когда "Зенит" будет принимать ЦСКА.