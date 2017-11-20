Александр Кержаков: "Возобновлю карьеру, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков уверен в том, что вовремя завершил профессиональную карьеру. При этом форвард не исключил, что снова вернется на поле, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда.

– Меня перестали вызывать в сборную из-за отсутствия игровой практики. Получить ее в "Зените", где после решения Виллаш-Боаша даже на базу допускать перестали, было невозможно, – приводит "Спорт уик-энд" слова Кержакова. – Попытка перезагрузить карьеру в "Цюрихе" тоже не увенчалась успехом. Мой шаг был вполне логичным и своевременным.

– Вариант, при котором вы снимите бутсы с гвоздя, возможен?

– Уже не раз говорил, что это возможно в одном случае: если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда. За нее готов сыграть бесплатно. Только никаких предпосылок к созданию клуба нет.

Напомним, что 34-летний Кержаков, который является уроженцем Кингисеппа, завершил карьеру в 2017 году.