Александр Кержаков: "В такой ситуации "Локомотив" должен стать чемпионом"

Бывший нападающий сборной России, а ныне старший тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков считает, что победителем РФПЛ в этом сезоне станет "Локомотив". Красно-зеленые за 3 тура до конца чемпионата лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

– "Локомотив" уже можно поздравлять с чемпионством?

– Думаю, да, - цитируют "Известия" Кержакова. - В такой ситуации они должны взять титул. Юрий Семин​ проделал великолепную работу после возвращения в "Локомотив". В прошлом сезоне команда взяла Кубок России, в этом очень близка к чемпионству. А ведь несколько лет назад многие списали Юрия Павловича со счетов, но он еще раз доказал свое мастерство.