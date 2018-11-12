Александр Кержаков: "Уверен, что "Зенит" никто не догонит, но интрига еще жива"

Экс-форвард "Зенита", с этого года возглавляющий юношескую сборную России (U-17), Александр Кержаков в интервью "СЭ" отметил, что по-прежнему уверен в победе сине-бело-голубых в чемпионате России.

– Игра "Зенита" и в последних матчах не впечатляла. В отличие от результата.

– Конечно, хочется более атакующей игры, с кучей голов и опасных моментов. При этом понимаю – практичность, с которой "Зенит" часто добивается результата, важнее феерии. Да любой футболист вам скажет – скромные 1:0 лучше, чем огненные 5:5. По крайней мере с точки зрения турнирной таблицы.

– Этот состав может играть сильнее?

– Да. Хотя за последнее время яркие матчи с участием "Зенита" вспомнить намного сложнее, чем трудовые победы. Так было и в прошлом сезоне, то же самое происходит и в нынешнем. Вот это огорчает. Надеюсь, во второй части чемпионата команда будет показывать более внятную и сбалансированную игру.

Пока нужно играть той обоймой, которая есть. Пусть ребята сыгрываются, привыкают друг к другу. Для победы в чемпионате России этого должно хватить.

– Вы по-прежнему уверены, что "Зенит" никто не догонит?

– Да. Хотя отрыв от соперников сократился, интрига еще жива. Что ж, тем интереснее! (Александр Кружков)

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