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Александр Кержаков: "Уверен, что "Зенит" никто не догонит, но интрига еще жива"

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Экс-форвард "Зенита", с этого года возглавляющий юношескую сборную России (U-17), Александр Кержаков в интервью "СЭ" отметил, что по-прежнему уверен в победе сине-бело-голубых в чемпионате России. 

 
11 ноября. Москва. ЦСКА - &quot;Зенит&quot; - 2:0. Красно-синие всухую обыграли лидера чемпионата."Зенит" устал: ЦСКА не оставил шансов лидеру премьер-лиги

– Игра "Зенита" и в последних матчах не впечатляла. В отличие от результата.

– Конечно, хочется более атакующей игры, с кучей голов и опасных моментов. При этом понимаю – практичность, с которой "Зенит" часто добивается результата, важнее феерии. Да любой футболист вам скажет – скромные 1:0 лучше, чем огненные 5:5. По крайней мере с точки зрения турнирной таблицы.

– Этот состав может играть сильнее?

– Да. Хотя за последнее время яркие матчи с участием "Зенита" вспомнить намного сложнее, чем трудовые победы. Так было и в прошлом сезоне, то же самое происходит и в нынешнем. Вот это огорчает. Надеюсь, во второй части чемпионата команда будет показывать более внятную и сбалансированную игру.

Пока нужно играть той обоймой, которая есть. Пусть ребята сыгрываются, привыкают друг к другу. Для победы в чемпионате России этого должно хватить.

– Вы по-прежнему уверены, что "Зенит" никто не догонит?

– Да. Хотя отрыв от соперников сократился, интрига еще жива. Что ж, тем интереснее! (Александр Кружков)

Полностью интервью Кержакова

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