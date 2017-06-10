Александр Кержаков станет Суперменом для благотворительного аукциона

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, в котором он примерил костюм Супермена. 34-летний футболист в рамках благотворительного аукциона проведет личную тренировку в образе одного из самых известных героев комиксов.

Лена @lenaperminova , рад присоединиться к твоему доброму делу и впервые только на аукционе @sos_by_lenaperminova я в роли супермена!! Я порадую вашего ребёнка сказочным образом и проведу личную тренировку по футболу. И все это - ради спасения жизни малыша. Делайте ваши ставки прямо сейчас на @sos_by_lenaperminova Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Июн 10 2017 в 6:47 PDT