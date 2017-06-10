17:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Кержаков станет Суперменом для благотворительного аукциона

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, в котором он примерил костюм Супермена. 34-летний футболист в рамках благотворительного аукциона проведет личную тренировку в образе одного из самых известных героев комиксов.

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