Александр Кержаков: "Сейчас у "Зенита" нет воспитанников, которые могли бы пробиться в основу"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков считает, что клуб изменил вектор развития и перестал ориентироваться на своих воспитанников ради достижения высоких результатов. По его мнению, сейчас у питерцев нет молодежи, которая может пробиться в основной состав.

– На изменение вектора развития "Зенита" влияют многие факторы, - цитируют "Известия" Кержакова. - Можно задаться целью, чтобы в команде были одни воспитанники клуба, и реализовать ее, но во главу угла все равно всегда ставится результат. Если в развитии клуба делать акцент на собственную академию, на это уйдет не один год без громких побед, чего никому не хочется. А "Зенит" ассоциируется с серьезным клубом не только на российской, но и на европейской арене, и эту планку опускать нельзя. Наверное, сейчас нет воспитанников, которые могли бы пробиться в основную команду. А у тренеров нет времени на то, чтобы раскрыть молодые таланты, как это было 10 или 15 лет назад. Тогда они могли дать молодому игроку второй или третий шанс, в нынешних реалиях это намного сложнее.