Александр Кержаков: "Самый важный гол в карьере? Первый гол в ворота "Спартака"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о том, что первый мяч в составе петербуржцев стал для него самым главным. Экс-форвард, который попрощается с болельщиками перед началом матча 4-го тура чемпионата России, забил первый гол в ворота "Спартака" 30 июня 2001 года.

- Для меня тот гол "Спартаку" самый главный и самый важный, - цитирует пресс-служба клуба Кержакова. - Это точка отсчета. Без него вряд ли бы что-то произошло. И это был гол "Спартаку". Неописуемые эмоции! Если бы "Спартак" был в первом туре, может, мне бы удалось отличиться и тогда. Раз уж у меня такая неразрывная связь со "Спартаком": все значимые голы я забивал "Спартаку" и, кажется, больше всего голов забил ему.

Празднование мы отрабатывали с Аршавиным в день игры после разминки. Первый раз так сделали. Может, стоило и раньше потренировать. Был хороший солнечный день, летний, в день игры с утра появилось настроение что-то придумать. Остались после разминки с Андреем и придумали.