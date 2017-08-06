Александр Кержаков: "Самый важный гол в карьере? Первый гол в ворота "Спартака"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о том, что первый мяч в составе петербуржцев стал для него самым главным. Экс-форвард, который попрощается с болельщиками перед началом матча 4-го тура чемпионата России, забил первый гол в ворота "Спартака" 30 июня 2001 года.
- Для меня тот гол "Спартаку" самый главный и самый важный, - цитирует пресс-служба клуба Кержакова. - Это точка отсчета. Без него вряд ли бы что-то произошло. И это был гол "Спартаку". Неописуемые эмоции! Если бы "Спартак" был в первом туре, может, мне бы удалось отличиться и тогда. Раз уж у меня такая неразрывная связь со "Спартаком": все значимые голы я забивал "Спартаку" и, кажется, больше всего голов забил ему.
Празднование мы отрабатывали с Аршавиным в день игры после разминки. Первый раз так сделали. Может, стоило и раньше потренировать. Был хороший солнечный день, летний, в день игры с утра появилось настроение что-то придумать. Остались после разминки с Андреем и придумали.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-06-aleksandr-kerzhakov-bez-partnerov-i-bolelshchikov-menya-kak-napadayushchego-ne-bylo-by.htm
либеральный буддист
Это намек на то,что будет организован такой "гол" клонам кержакова?
10:39 6 августа
Гы
баламошка____"Красно-белые лососи" - это хорошо, главное, правильно ударение ставить. Молодец баламошечка, хорошее название для австрийских мукомолов.
10:14 6 августа
баламошка
Не выёживайся. Красно-белые лососи сегодня за Спартак. За что ты их обидел?!
09:33 6 августа