Александр Кержаков: "Очень хочу, чтобы именно Семак сделал "Зенит" чемпионом"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера клуба. 42-летний специалист заключил контракт на два года с возможностью продления еще на год.

- Я очень надеюсь, что это решение руководству приведет "Зенит" к успеху, - сказал Кержаков. - И именно Сергей сделает клуб чемпионом в следующем сезоне.

- У Семака нет большого опыта по сравнению с прежними иностранными тренерами питерцев. Боссы идут на большой риск?

- Это обдуманное решение. Наверняка руководители взвесили все плюсы и минусы. Мне лишь остается надеяться, что они не ошиблись. Я очень этого хочу. (Филипп ПАПЕНКОВ)