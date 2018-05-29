Александр Кержаков: "Очень хочу, чтобы именно Семак сделал "Зенит" чемпионом"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера клуба. 42-летний специалист заключил контракт на два года с возможностью продления еще на год.
- Я очень надеюсь, что это решение руководству приведет "Зенит" к успеху, - сказал Кержаков. - И именно Сергей сделает клуб чемпионом в следующем сезоне.
- У Семака нет большого опыта по сравнению с прежними иностранными тренерами питерцев. Боссы идут на большой риск?
- Это обдуманное решение. Наверняка руководители взвесили все плюсы и минусы. Мне лишь остается надеяться, что они не ошиблись. Я очень этого хочу. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Serenky25
Бо́льшую часть карьеры (10 лет) провёл за ЦСКА, став настоящим символом клуба. В 19 лет получил капитанскую повязку.
20:56
ЕЕНИТ-2007
очень хочу чтоб семак автобус с зенитом практиковал !!!! и не попал даже в ЛЕ .... походу в нашей стране все решают деньги
20:55
Serenky25
Саша..Саша ...Il tuo allenatore non pietroburghese di sangue
20:54