20:45 | Футбол — РФПЛ

Александр Кержаков: "Очень хочу, чтобы именно Семак сделал "Зенит" чемпионом"

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Бывший нападающий "Зенита"  Александр Кержаков прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера клуба. 42-летний специалист заключил контракт на два года с возможностью продления еще на год.

- Я очень надеюсь, что это решение руководству приведет "Зенит" к успеху, - сказал Кержаков. - И именно Сергей сделает клуб чемпионом в следующем сезоне.

- У Семака нет большого опыта по сравнению с прежними иностранными тренерами питерцев. Боссы идут на большой риск?

- Это обдуманное решение. Наверняка руководители взвесили все плюсы и минусы. Мне лишь остается надеяться, что они не ошиблись. Я очень этого хочу. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: "Зенит": Манчини ушел, Семак - вместо!
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Serenky25

Бо&#769;льшую часть карьеры (10 лет) провёл за ЦСКА, став настоящим символом клуба. В 19 лет получил капитанскую повязку.

20:56

ЕЕНИТ-2007

очень хочу чтоб семак автобус с зенитом практиковал !!!! и не попал даже в ЛЕ .... походу в нашей стране все решают деньги

20:55

Serenky25

Саша..Саша ...Il tuo allenatore non pietroburghese di sangue

20:54

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