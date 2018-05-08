Александр Кержаков: "Не хочу верить в то, что Манчини не желал видеть в "Зените" Заболотного"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков считает, что форвард Антон Заболотный, пополнивший состав питерцев в зимнее трансферное окно, не смог абстрагироваться от критики и давления. Игрок группы атаки провел в составе сине-бело-голубых 13 матчей, не забив ни одного гола, отдав одну результативную передачу, а также получив две желтые карточки.

– Манчини намекает на то, что Заболотный появился в команде не по его воле…

– Я не хочу верить в то, что Манчини не желал видеть в "Зените" Заболотного, а этого футболиста все равно туда привезли и навязали главному тренеру.

– Почему?

– Если так и было, о чем тогда можно разговаривать?! Но ведь Манчини ставит Заболотного в состав каждый раз. Вряд ли бы он это делал, если бы игрока ему навязали.

– Заболотный – не уровень "Зенита"?

– Мне кажется, он просто не справился с давлением и волнением. Все совпало. Понимаете, так бывает, что, когда не идет у всей команды, не получается и у форварда. Да еще и главный тренер говорит о том, что у него нет футболистов, которые могут забить. Как должен себя чувствовать в такой ситуации Заболотный, которому не удается поразить ворота соперников? При этом он попал из "Тосно" в клуб, от которого всегда ждут самых высоких результатов. То есть, Заболотный не справился с прессом.

– После одного матча Манчини вообще сказал, что даже мальчики, подающие мячи, реализовали бы моменты, которые не использовали его игроки.

– К счастью, мне не попадались тренеры, которые так обо мне высказывались. Не знаю, что происходит внутри команды, в раздевалке. Может быть, Манчини так говорит постоянно, не только на пресс-конференциях.

– Что можно посоветовать Заболотному?

– Нападающему порой не удается забить в первой, во второй, третьей игре. Но в какой-то момент надо понять, что нужно просто правильно играть, правильно действовать на футбольном поле, даже не забивая. Тогда ты сам почувствуешь внутреннюю уверенность, и твой голевой счет сдвинется с нулевой точки. А Заболотный, видимо, начал нервничать, не смог абстрагироваться от критики и давления. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Александра Кержакова - скоро в "СЭ"