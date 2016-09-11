Александр Кержаков: "Могу понять "Арсенал" – по другому они играть не могли"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков после победы над "Арсеналом" (5:0) в гостевом матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда победила за счет класса. При этом 33-летний форвард добавил, что при счете 0:4 соперник развалился, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Конечно, всегда удобно играть с командами, которые не боятся открытого футбола, – подчеркнул Кержаков. – Туляки пытались сами атаковать, и я их понимаю – при такой сумасшедшей поддержке иначе нельзя. Мы, наверное, переиграли их за счет класса, хорошо действовали в отборе, использовали моменты. Отсюда и результат.

– Как вам игралось с Робертом Маком?

– Тренер старается поставить "Зениту" командную игру, чтобы в атаке было как можно больше народу. Плюс, не надо забывать, что я вышел на поле при счете 3:0, потом четвертый забили, и соперник развалился. Стало уж очень много свободных зон.

– Луческу похвалил или все-таки за что-то покритиковал команду после игры?

– Он ушел на пресс-конференцию (улыбается).