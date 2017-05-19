Александр Кержаков: "Майку другого клуба уже не надену"

Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА стал легендарный форвард "Зенита", лучший бомбардир в истории России (233 гола в зачет "Клуба 100") Александр Кержаков, чей девиз – "Бил, бью и буду бить!".

– Готовы поставить точку в карьере, когда сами скажете себе – все, хватит? Или будете ждать, когда от кого-то услышите: "Извини, Саша, но тебе все-таки пора"?

– Это произойдет в тот момент, когда пойму, что уже не в состоянии выполнять задания тренера и хоть чем-то помогать "Зениту" – клубу, который дал мне все. Поэтому закончить хочу только в нем. Майку другой команды уже не надену.

– Вот недавно вас выпустили на 83-й минуте против "Терека". Не просили Бога помочь забить такой нужный гол?

– Никогда этого не делал. Просто как всегда старался дать команде по максимуму в сложной ситуации.

– А как же пять мячей, которых не хватает, чтобы побить достижение Олега Веретенникова в чемпионатах России – у вас 139 голов против 143 у бывшего хавбека "Ротора"?

– Никогда не задумывался о каких-то рекордах. Знал только одно: забивать – моя работа. И не просил Господа помогать в этом. Он ведь сам все видит.

– Вы верующий человек?

– Да, но не набожный. Могу прийти в церковь, у меня есть крестик, я крещеный. Но у меня своя вера и отношение к ней.

Полностью интервью Кержакова