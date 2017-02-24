Александр Кержаков: "Матч с ЦСКА будет очень важным для "Зенита"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков заявил, что если петербургский клуб будет играть на уровне последнего матча против "Андерлехта" (3:1), то сможет уверенно провести встречу с ЦСКА в 18-м туре чемпионата России. Встреча с армейцами состоится 4 марта в Москве. В турнирной таблице "Зенит" занимает второе место и отстает от лидера – "Спартака" на пять очков, ЦСКА на третьей строчке.

– Поражения всегда воспринимаются тяжело, – цитирует ТАСС Кержакова. – Матч с ЦСКА будет очень важным. Если будем продолжать в том же духе, держать ту же линию, что и в ответном матче с "Андерлехтом", то и результат будет положительный. Нужно правильно на это отреагировать и все доказать игрой в чемпионате. "Спартак" на следующий день после нас играет с "Краснодаром", так что это будет очень важный тур.