Александр Кержаков: "Кокорин находится в зоне комфорта"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков в интервью "Известиям" отметил, что Александру Кокорину комфортно в команде из Санкт-Петербурга. По его словам, главное, избежать "голевой засухи".

- Еще один игрок, на чью судьбу повлиял Константин Сарсания, - это Александр Кокорин. Он сейчас фантастически раскрывается. В чем основной секрет его прогресса? И это долгосрочно?

- Насколько долгосрочным это будет, мы посмотрим, а основная составляющая, наверное, зона комфорта. Александр сейчас находится в зоне комфорта как на футбольном поле, в расположении клуба, так и вне его.

- Насколько реально сохранить такую форму до летнего чемпионата мира?

- Сложно сказать. К сожалению, в футболе бывают "голевые засухи". Но я надеюсь, что Кокорин их избежит не только до чемпионата мира–2018, но и после него, на протяжении всей своей, думаю, долгой карьеры.