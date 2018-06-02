Александр Кержаков готов войти в тренерский штаб Семака в "Зените"

Бывший нападающий "Зенита", старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков остался доволен тем, что команду из Санкт-Петербурга после ухода Роберто Манчини возглавил Сергей Семак. По мнению координатор юношеских команд сине-бело-голубых, у нового наставника есть небольшой карт-бланш на начальном этапе работы.
─ Семак советовался с вами прежде чем возглавить "Зенит"?
─ Нет, никаких звонков не было, - цитирует "Спорт день за днем" Кержакова.
─ Сейчас общественность довольна. Это положительный момент или может помешать ему в работе?
─ Поддержка общественности всегда на руку. Одно дело, когда ты приходишь и доказываешь свою состоятельность как тренер, так еще и пытаешься повернуть себе лицом общественность и болельщиков. Это сложно. Сергею Богдановичу этим заниматься не нужно. Он может сконцентрироваться только на работе. Думаю, у него есть небольшой карт-бланш на начальном этапе. Болельщики соскучились по своему человеку. Человеку, которого они любят, уважают и ценят. Ему будет легче начинать.
─ Вы хотели бы оказаться в тренерском штабе Семака, который до сих пор не сформирован?
─ Если меня пригласят, я соглашусь. При этом, я никогда не брошу юношескую сборную. У меня договор с РФС, и я пообещал отработать договор до конца, то есть до конца 2019 года. Если Серей Богданович будет не против совмещения этих должностей и позовет меня, я с удовольствием приму приглашение. "Зенит" ─ это моя любовь. И я очень хочу приносить клубу пользу. Но повторюсь, с Семаком мы не общались.
Дополнительная информация
https://www.sportsdaily.ru/news/aleksandr-kerzhakov-esli-semak-priglasit-v-trenerskij-shtab-zenita-primu-predlozhenie
Нефилим
Надо нанимать некроманта и воскрешать Сарсанию. Без этого видимо никак...
19:58
Vedi
Зенит превращается в такой клуб для своих молодых менеджеров и возрастных футболистов , все хотят все готовы . Кержаков , Аршавин , Малафеев , Семак , Анюков а во главе Фурсенко - который будет передавать бесценный опыт и показывать молодым как надо . И почему то эти менеджеры сразу хотят именно в Зенит , а не в Хабаровск или Амкар , Воронеж или Волгоград - видно всё как всегда в России и в Питере - свой и наш - это важней профессионализма и умения на соответствие занимаемых должностей . Жаль только болельщиков Зенита которые будут смотреть как практиканты осваивают новые роли и учатся на топ менеджеров. Весь лозунг всего что там происходит сейчас - А Чо , а вдруг ... Сходить бы топ руководителям принимающих такие решения хоть раз к Таким стоматологам которые только начинают работать - а Чо а вдруг .
19:52
баламошка
Падший и браконьер. Моральный урод необходим Зениту.
19:50
Serenky25
Еще Радимова Вадика подтянуть и порядок. Посмотрим. Молодым тренерам надо расти. Все равно тренеры-иностранцы это не выход. А все наши тренеры, заставшие Сталина живым и кочующие из клуба в клуб, это уже прошлое.
19:39
Джин_SM(v3)
смешно, мля... там все, что ли головой стукнулись?
19:38
alar
Вспоминаю Спартак времён Чернышова - Юрана и кроме царящего там бардака вспомнить ничего не могу!
19:32
Красно Белый Питер
И принять участие в проекте Команда на прокачку 2
19:32