Александр Кержаков: "Если в "Спартаке" вместо Терри заиграет российский защитник - буду только рад"

Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал несостоявшийся переход Джона Терри в "Спартак".

– Вам жаль, что сорвался переход Терри в "Спартак"?

– Отвечу так. Если в "Спартаке" на этой позиции заиграет не легионер, а российский защитник, буду только рад.

– Продажа Промеса снижает шансы "Спартака" на чемпионство?

– Не думаю. В последних матчах он совсем не напоминал того Промеса, который еще недавно блистал в нашем чемпионате. Наверное, уже настроился на отъезд в Европу. Правда, даже такой Промес всегда оставался игроком стартового состава. Значит, надо искать футболиста, который сумеет органично его заменить. Либо перестраивать тактическую схему. Посмотрим, что придумает Каррера. (Александр Кружков)

Терри не приедет. Что делать "Спартаку"?

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