Александр Кержаков: "Если "Рубин" оборонялся в 11 человек - значит, нас боялись"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков после победы над "Рубином" (2:0) в матче 21-го тура чемпионата России заявил, что петербургский клуб выполнил план на игру, и отметил, что соперник не запомнился ничем, кроме пары атак. Также спортсмен высказался о своей активности на скамейке запасных, отметив, что это помогает держать себя в тонусе.

- У нас получилось практически все, что мы обсуждали, - сказал Кержаков во флеш-интервью. - Хорошо ребята играли в центре поля в перехват, не дали "Рубину" разбежаться. В первом тайме немного упустили преимущество, "Рубин" провел пару атак, но это все, чем запомнился соперник. Ребята здорово справились со своей задачей.

Мы не готовились к тому, как будет играть "Рубин", мы готовились к тому, как сами будем играть. Если они оборонялись в 11 человек - значит, они нас боялись, значит, мы себя так зарекомендовали. У нас был тактический план контролировать ход встречи. Я никем не руководил со скамейки запасных, судьям я вообще ничего не подсказывал. Были моменты, когда ребятам просто нужно было что-то передать. Это помогает держать себя в игровом тонусе.