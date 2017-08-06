Александр Кержаков: "Если бы я находился в постоянном игровом тонусе, карьеру завершил бы позже"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что он давно готовился к новой роли в клубе. Экс-форвард занял должность координатора юношеских команд петербуржцев.

- Как переживаете переход в новое качество?

- Нормально. Я бы не сказал, что это что-то новое, что-то неожиданное. Я к этому переходу готовился. Морально готов. Спокойно смотрю футбол глазами не игрока, который мог бы оказаться на поле, а с другой профессиональной точки зрения.

Понятно, что если бы я находился в постоянном игровом тонусе, конец карьеры футболиста мог случиться чуть позже. Когда полгода не играешь, когда приходит новый тренер – оказаться в старте тяжело. У нового тренера было новое видение команды. Усиливать игру футболистом, который за два года провел считанное количество матчей за "Зенит", было бы странно, согласитесь. Я и сам не хотел получать какое-то преимущество из-за прошлых заслуг, проводить несколько лет в команде в почетной обойме.

– Про новую работу пока нет смысла спрашивать?

– Рановато, да. Есть очертания фронта деятельности, которой займусь в сентябре. Все департаменты должны определить общую рабочую линию: кто, как, за что и когда отвечает. Если в двух словах, нужно следить за прогрессом футболистов и выбирать лучших из лучших. Плюс смотреть за тем, чтобы ребята, которые потенциально могут усилить основной состав, не затерялись в переходных периодах между Академией и молодежкой, между молодежкой и "Зенитом"-2. Чтобы собственные воспитанники в максимально раннем возрасте получали шанс заиграть за главную команду.

В воскресенье, 6 августа, Кержаков попрощается с болельщиками "Зенита" перед началом матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.