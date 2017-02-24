14:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Кержаков: "Если бы я был главным тренером, я хотел бы иметь в основе такого вратаря, как мой брат"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков заявил, что его брат, голкипер Михаил Кержаков, был достоин большего игрового времени в прошлом году. Футболист отметил, что в своей команде брат стал бы основным вратарем. В начале февраля петербургский клуб отдал Михаила в аренду "Оренбургу" до конца сезона.

– В прошлом году были моменты, когда мой брат был достоин большего времени на поле, – сказал Кержаков. – Но главный тренер его использовал на замену Лодыгину. У каждого наставника есть вратарь, который ему больше симпатизирует. Но если бы я был главным тренером, я хотел бы иметь в основе такого вратаря, как мой брат. (Любовь КОНЯЕВА)

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