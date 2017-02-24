14:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Кержаков: "Доволен своей зарплатой"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков заявил, что хотел бы получать больше, чем сейчас, однако отметил, что средств хватает для содержания семьи. Отметим, что контракт 34-летнего футболиста с петербургским клубом истекает летом 2017 года.

– Я доволен своей зарплатой, – сказал Кержаков. – Конечно, как и всем людям, всегда хотелось бы больше. Но мне грех жаловаться. Сейчас средств хватает на достойное содержание семьи. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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RW.irk

Совесть есть вообще такое нести?!

14:26

biggp1

да кто бы сомневался то..

14:18

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