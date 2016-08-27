Александр Кержаков: "Брат просто не мог сегодня не сыграть на ноль"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков поздравил брата Михаила с первым совместным матчем в одной команде. Сегодня оба футболиста одновременно оказались на поле в поединке 5-го тура чемпионата России с "Амкаром" (3:0). Это произошло впервые в их карьере.
"Первый официальный вместе! В родной команде! Брат просто не мог сегодня не сыграть на ноль. С победой!" – написал в своем профиле в Instagram Кержаков.
Братья Кержаковы впервые вместе сыграли за "Зенит" в официальном матче
aravir
С Амкаром и я бы на ноль сыграл, даже предварительно выпив 1 литр водочки.
22:52