Александр Кержаков: "Брат просто не мог сегодня не сыграть на ноль"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков поздравил брата Михаила с первым совместным матчем в одной команде. Сегодня оба футболиста одновременно оказались на поле в поединке 5-го тура чемпионата России с "Амкаром" (3:0). Это произошло впервые в их карьере.

"Первый официальный вместе! В родной команде! Брат просто не мог сегодня не сыграть на ноль. С победой!" – написал в своем профиле в Instagram Кержаков.

Братья Кержаковы впервые вместе сыграли за "Зенит" в официальном матче