22:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Кержаков: "Брат просто не мог сегодня не сыграть на ноль"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков поздравил брата Михаила с первым совместным матчем в одной команде. Сегодня оба футболиста одновременно оказались на поле в поединке 5-го тура чемпионата России с "Амкаром" (3:0). Это произошло впервые в их карьере.

"Первый официальный вместе! В родной команде! Брат просто не мог сегодня не сыграть на ноль. С победой!" – написал в своем профиле в Instagram Кержаков.

Братья Кержаковы впервые вместе сыграли за "Зенит" в официальном матче

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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aravir

С Амкаром и я бы на ноль сыграл, даже предварительно выпив 1 литр водочки.

22:52

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