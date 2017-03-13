Александр Кержаков: "Борнмут" интересовался мной, но предложений не было"

Форвард "Зенита" Александр Кержаков признался, что мог в 2008 году сменить "Севилью" на один из европейских клубов, но выбрал "Динамо". По информации СМИ, интерес к российскому футболисту тогда проявляли "Тоттенхэм", "Фулхэм" и "ПСЖ". Также он отметил, что не получал предложений от "Борнмута", хотя английский клуб интересовался им.

– Сейчас сложно сказать, что было бы, выбери я тот или иной путь развития карьеры после "Севильи", – цитируют "Известия" Кержакова. – Варианты за рубежом действительно были, но я предпочел вернуться в Россию, перейти в "Динамо". Всё, что ни делается, – всё к лучшему. Значит, тогда я этого хотел больше.

– На более поздних этапах карьеры вас "сватали" в английский "Борнмут". Эти разговоры имели под собой какие-то основания?

– В случае с "Борнмутом" существовал поверхностный интерес, никаких конкретных предложений я так и не получил.