Александр Кержаков: "Без партнеров и болельщиков меня, как нападающего, не было бы"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о том, что его попросили подготовить речь для прощания с болельщиками. Однако экс-футболист решил говорить то, что будет чувствовать в тот момент. В воскресенье, 6 августа, Кержаков попрощается с болельщиками "Зенита" перед началом матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

- Меня попросили подготовить речь, но я принципиально решил: скажу то, что буду чувствовать, - цитирует пресс-служба клуба Кержакова. - Если в двух словах, огромное спасибо за то, что всегда были рядом со мной. Я старался платить тем же: не было такого, чтоб я не добегал на поле, не было, чтоб опускал руки. Любовь болельщиков и благодарность партнерам – это из одной песни. Без партнёров и болельщиков меня, как нападающего, не было бы.