Александр Кержаков: "Без партнеров и болельщиков меня, как нападающего, не было бы"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о том, что его попросили подготовить речь для прощания с болельщиками. Однако экс-футболист решил говорить то, что будет чувствовать в тот момент. В воскресенье, 6 августа, Кержаков попрощается с болельщиками "Зенита" перед началом матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
- Меня попросили подготовить речь, но я принципиально решил: скажу то, что буду чувствовать, - цитирует пресс-служба клуба Кержакова. - Если в двух словах, огромное спасибо за то, что всегда были рядом со мной. Я старался платить тем же: не было такого, чтоб я не добегал на поле, не было, чтоб опускал руки. Любовь болельщиков и благодарность партнерам – это из одной песни. Без партнёров и болельщиков меня, как нападающего, не было бы.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-06-aleksandr-kerzhakov-bez-partnerov-i-bolelshchikov-menya-kak-napadayushchego-ne-bylo-by.htm
LasVegas
Еще б в ворота попадал, вообще бы цены не было
13:57 6 августа
Serenky25
Удачи...только на МатчТВ не ходи..
09:58 6 августа
Serrrzh
Это сущая правда, Керж. На поле ты всегда был бойцом. Удачи тебе в жизни!
09:41 6 августа