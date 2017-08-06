09:37 6 августа | Футбол — РФПЛ

Александр Кержаков: "Без партнеров и болельщиков меня, как нападающего, не было бы"

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Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о том, что его попросили подготовить речь для прощания с болельщиками. Однако экс-футболист решил говорить то, что будет чувствовать в тот момент. В воскресенье, 6 августа, Кержаков попрощается с болельщиками "Зенита" перед началом матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака""СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

- Меня попросили подготовить речь, но я принципиально решил: скажу то, что буду чувствовать, - цитирует пресс-служба клуба Кержакова. - Если в двух словах, огромное спасибо за то, что всегда были рядом со мной. Я старался платить тем же: не было такого, чтоб я не добегал на поле, не было, чтоб опускал руки. Любовь болельщиков и благодарность партнерам – это из одной песни. Без партнёров и болельщиков меня, как нападающего, не было бы.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-06-aleksandr-kerzhakov-bez-partnerov-i-bolelshchikov-menya-kak-napadayushchego-ne-bylo-by.htm

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КОММЕНТАРИИ (3)
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LasVegas

Еще б в ворота попадал, вообще бы цены не было

13:57 6 августа

Serenky25

Удачи...только на МатчТВ не ходи..

09:58 6 августа

Serrrzh

Это сущая правда, Керж. На поле ты всегда был бойцом. Удачи тебе в жизни!

09:41 6 августа