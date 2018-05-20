Александр Кержаков: "Аршавин - лучший футболист из тех, с которыми я когда-либо играл и тренировался"

Экс-форвард сборной России и "Зенита" Александр Кержаков в интервью "СЭ" назвал своего бывшего одноклубника Андрея Аршавина лучшим российским футболистом. Накануне бывший хавбек национальной команды Роман Широков высказал мнение, что таковым в XXI веке является он.

– Конечно, сложно выделить кого-то одного, но я скажу про себя – для меня самый-самый – Аршавин, – отметил Кержаков. – К сожалению, не застал полностью карьеры Александра Мостового и Дмитрия Аленичева. Это большие мастера, по достижениям выделяется, конечно, Аленичев. Но Аршавин – лучший футболист из тех, с которыми я когда-либо играл и тренировался . (Игорь НОВИКОВ)

Широков назвал себя главным российским футболистом XXI века //

Александр Мостовой: "Широков в шутку сказал, что является лучшим В XXI веке. Лучший – Аршавин"