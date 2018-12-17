Александр Катасонов: "Локомотиву" будет сложно в Юношеской лиге УЕФА"

Главный тренер молодежки "Локомотива" Александр Катасонов прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей Юношеской лиги УЕФА. Железнодорожники за право 1/8 финала турнира встретятся с загребским "Динамо". Игра состоится в Хорватии 19 февраля.

- Во-первых, мы очень рады, что прошли в следующий этап соревнований, ребята большие молодцы. Что касается "Динамо", то это серьезный соперник, - цитирует ТАСС Катасонова. - Учитывая, что мы играем в гостях, будет очень сложно. Как мне кажется, команда обладает достаточно неплохими физическими кондициями.

Школа и академия Загреба всегда отличалась хорошей работой и воспитанием футболистов, которые попадают уже в зарубежные клубы. Поэтому мы настраиваемся на серьезную борьбу и надеемся, что сможем одержать верх в этом противостоянии и пройти дальше.