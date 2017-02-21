Александр Касьян: "В "Томи" говорят, что деньги пришли, но нам их не хотят отдавать"

Нападающий "Факела" Александр Касьян пожаловался на руководство его бывшего клуба "Томи", которое до сих пор не выплатило долги. Форвард разорвал контракт с томичами зимой, не получив, по его словам, ни одной зарплаты в сезоне.

- Ситуация в "Томи" была критической, поэтому я, как и многие другие, разорвал контракт с командой, - цитирует "Р-Спорт" Касьяна. - Никаких выплат не было. Руководство нам только обещало, что в сентябре, октябре, ноябре отдадим. Да и сейчас "кормит завтраками": вот обещали на этой неделе начать расплачиваться, но этого не произошло. Сейчас говорят, что с понедельника по среду следующей недели это случится.

Более того, сейчас говорят, что деньги в клуб пришли, но нам их не хотят отдавать, хотя они обязаны с нами рассчитаться. Причины такого мне неизвестны. За все время моего выступления в "Томи" не было произведено ни одной выплаты.

- Перед подписанием контракта с томской командой в 2016 году вы не знали о существующих проблемах?

- Об этом вообще и речи не было, что у "Томи" какие-то проблемы, все было нормально. А куда пропали выделенные деньги из бюджета на полсезона, мы вообще не знаем.

- Если ситуация не будет меняться в положительную для вас сторону, какие шаги вы будете предпринимать?

- Сейчас мы ждем от них первый шаг. А в дальнейшем мы будем делать обращения, в частности, к главе РФС, ну, или другими инстанциями пойдем. Надо как-то повлиять на руководство "Томи", губернатора. Как это так? Страна принимает чемпионат мира, а тут такое в ведущей лиге происходит. Это вообще несолидно.