Александр Касьян: "Судья красиво сработал, все сломал"

Нападающий "Томи" Александр Касьян резко раскритиковал арбитра Романа Галимова, судившего матч 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:6). Форвард был изгнан с поля за две желтые карточки при счете 1:1, после чего "Локо" забил 5 мячей. Встреча должна была состояться в Томске, но была перенесена из-за погодных условий в Москву.

- Судья красиво сработал, спасибо ему за это, все развалилось из-за удаления, это сыграло роль. В начале второго тайма все было хорошо, забили гол, а потом все судья сломал, - цитирует ТАСС Касьяна. - По поводу переноса матча в Москву надо обратиться к руководству, это они решали. Мы сами в шоке, если честно, что матч перенесли сюда. Не знаю, как вообще можно играть в такую погоду, хотя в Самаре было еще хуже. Но в любом случае мы все в равных условиях.