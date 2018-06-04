Александр Карницкий: "Ситуация с "Тосно" - катастрофа! Думали, что из-за ЧМ-2018 клуб не исчезнет"

Полузащитник "Тосно" Александр Карницкий отметил, что клуб вряд ли сохранится в прежнем виде. По его словам, у игроков обладателя Кубка России этого сезона была надежда на то, что клуб не исчезнет из-за проведения в стране чемпионата мира-2018.

- Новости о "Тосно" черпаю из интернета. Клуб, скорее всего, вряд ли продолжит существование, - приводит "Прессбол" слова Карницкого. - По крайней мере, в том виде, который есть сейчас, вряд ли сохранится. Сижу и жду новостей. Хорошо начинали сезон в "Тосно", но так его завершили... Катастрофа! Так нельзя поступать с клубом. Губернатор лично обещал повлиять на ситуацию. В итоге ничего от него не дождались.

- Вам что-то руководство говорит в клубе?

- Нет. Сидим, ждем. У меня вообще уже закончился контракт. Я никаким образом не имею отношения к "Тосно".

- А долги клуба перед вами остались?

- Да, имеются. Долг большой. Это единственное, что будет меня связывать с этой командой.

- В этом году в России пройдет чемпионат мира. Тем удивительнее происходящее.

- Ну да. Когда начались проблемы, мы рассчитывали, что из-за мундиаля как раз проблемы и решатся. Никто не рассчитывал на то, что во время чемпионата мира в стране-хозяйке исчезнет целый футбольный клуб! Еще мы и Кубок России выиграли. Это какая-то абсурдная и смешная история.

- Такая ситуация возможна в Белоруссии?

- Если "Крумкачы" выиграли бы Кубок, то можно было бы провести параллели. Не знаю, вообще странная ситуация. В России, видите, такая ситуация произошла. Где еще такое могло бы быть – понятия не имею. Но пока такое произошло только в России.