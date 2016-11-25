Александр Кацалапов: "Тяжело играть в таких погодных условиях, почти все конечности замерзли"

Полузащитник "Оренбурга" Александр Кацалапов в перерыве игры 15-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1) отметил тяжелые погодные условия. Хавбек подчеркнул, что, вероятно, команде стоит сделать ставку на стандартные положения.
– Тяжело играть в таких погодных условиях, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кацалапов. – Мяч не слушается, все конечности почти замерзли. Но команды находятся в одинаковых условиях. Мы стараемся выполнять тренерскую установку, возможно, сейчас нам подскажут, какие корректировки необходимо внести. На поле очень много борьбы. Возможно, стоит сделать ставку на борьбу при "стандартах".