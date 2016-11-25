17:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Кацалапов: "Тяжело играть в таких погодных условиях, почти все конечности замерзли"

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Полузащитник "Оренбурга" Александр Кацалапов в перерыве игры 15-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1) отметил тяжелые погодные условия. Хавбек подчеркнул, что, вероятно, команде стоит сделать ставку на стандартные положения.

– Тяжело играть в таких погодных условиях, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кацалапов. – Мяч не слушается, все конечности почти замерзли. Но команды находятся в одинаковых условиях. Мы стараемся выполнять тренерскую установку, возможно, сейчас нам подскажут, какие корректировки необходимо внести. На поле очень много борьбы. Возможно, стоит сделать ставку на борьбу при "стандартах".

Трансляция матча "Уфа" - "Оренбург"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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