Александр Гришин: "Жамалетдинов сам себя сделал, даже в ЦСКА в него никто не верил"

Старший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин заявил, что форвард Тимур Жамалетдинов несколько лет доказывал клубу свою состоятельность, и только теперь попал в основную обойму команды. Специалист отметил, что футболисту нужно не останавливаться и прогрессировать дальше. В текущем сезоне молодежного первенства он провел 20 матчей, в которых забил 13 мячей.

– Если он попал в число номинантов, среди которых есть перспективный парень из "Монако", то это очень хорошо на данном этапе для Тимура, – цитирует ТАСС Гришина. – Он сам себя сделал, по большому счету даже в ЦСКА в него никто не верил. Жамалетдинов два года нам доказывал, что он хороший игрок, и теперь он в обойме основной команды и претендует на такой почетный титул. Конечно, он молодец, но нельзя останавливаться на этом, надо прогрессировать дальше, потому что через какое-то время все об этом забудут.

В свое время у нас и Константина Базелюка куда-то номинировали, но сейчас о нем забыли, – продолжил он. – Большая проблема молодежи в том, что она должна думать о дальнейших успехах, а не о текущих. А для Тимура и клуба в целом это хороший имиджевый шажочек, это дорогого стоит. Но еще раз повторюсь, что он не должен на этом останавливаться, он должен своей игрой доказывать нужность основному составу.