Александр Гришин: "Жамалетдинов сам себя сделал, даже в ЦСКА в него никто не верил"

Старший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин заявил, что форвард Тимур Жамалетдинов несколько лет доказывал клубу свою состоятельность, и только теперь попал в основную обойму команды. Специалист отметил, что футболисту нужно не останавливаться и прогрессировать дальше. В текущем сезоне молодежного первенства он провел 20 матчей, в которых забил 13 мячей.
– Если он попал в число номинантов, среди которых есть перспективный парень из "Монако", то это очень хорошо на данном этапе для Тимура, – цитирует ТАСС Гришина. – Он сам себя сделал, по большому счету даже в ЦСКА в него никто не верил. Жамалетдинов два года нам доказывал, что он хороший игрок, и теперь он в обойме основной команды и претендует на такой почетный титул. Конечно, он молодец, но нельзя останавливаться на этом, надо прогрессировать дальше, потому что через какое-то время все об этом забудут.
В свое время у нас и Константина Базелюка куда-то номинировали, но сейчас о нем забыли, – продолжил он. – Большая проблема молодежи в том, что она должна думать о дальнейших успехах, а не о текущих. А для Тимура и клуба в целом это хороший имиджевый шажочек, это дорогого стоит. Но еще раз повторюсь, что он не должен на этом останавливаться, он должен своей игрой доказывать нужность основному составу.
Островзаячий
Пусть Гришин скажет про него на вручении золотого мяча.
18:05
Der schwein
2marksan: + 1 !!!
17:45
marksan
Нормальный пацан ВСЕГДА сам себя делает!
17:38