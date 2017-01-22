Александр Гришин: "Жамалетдинов приближается к основе ЦСКА"

Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин высказал мнение, что нападающий Тимур Жамалетдинов был ближе к первой команде, чем Федор Чалов. На сборе армейцев в испанском Кампоаморе Жамалетдинов в двух контрольных матчах забил два гола.

– Недавно вы сказали, что Жамалетдинов уже созрел для премьер-лиги. Два гола за основу, пусть и в контрольных матчах, – лишнее тому подтверждение?

– По товарищеским играм делать такие выводы все-таки рано. Радует другое. Смотрел эти два матча. Тимур играл хорошо, не выпадал из общего рисунка, не был белой вороной. Да еще и дважды забил. "Пяст" – довольно крепкая команда, а Тимур в хорошем стиле сумел поразить ворота. Признак того, что футболист уже приближается к основе. Разговаривал с Виктором Михайловичем Гончаренко. Насколько я понял, он доволен ребятами из дубля. Мы, конечно, очень рады за Тимура. Парень из нашей школы попадает в первую команду. Но, как я уже сказал, давайте еще подождем и посмотрим, как он продолжит прогрессировать. Товарищеские матчи отличаются от поединков в премьер-лиге.

– Пока Жамалетдинов проявляет себя лучше Чалова.

– В принципе, я год назад говорил, что Жамалетдинов был к основе немного ближе, чем Чалов. Но выбор главного тренера пал на Федора.

– Вы также говорили, что Жамалетдинов гораздо талантливее Базелюка, чья карьера в ЦСКА не сложилась.

– Не могу сказать, что талантливее. Просто нужно попасть в команду в нужное время. Да еще и к своему тренеру. Кто-то может тебя разглядеть, кто-то нет. Здесь очень легко ошибиться. Тяжело найти футбольный компромисс. Сейчас все видят, что в молодежном первенстве Чалов и Жамалетдинов – два сильнейших форварда. А как у них пойдет дальше? Я уже не могу спрогнозировать. Виктор Михайлович сам определит, кому сколько давать игрового времени. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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