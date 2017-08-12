Александр Гришин: "Забьет ли Чалов "Спартаку"? Было бы неплохо!"

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" считает, что нападающий армейцев Федор Чалов сбавил по сравнению с прошлым сезоном. Специалист считает, что форварду необходимо забить гол, после чего у него пойдет игра.

– Федор Чалов весной много забивал, а в этом сезоне у него "засуха". В чем причина?

– Трудно ответить на этот вопрос. Вполне возможно, что у молодого игрока синдром второго сезона. Такое случается. В первый год его никто не знал, а сейчас команды приспособились. Нельзя и исключать психологические вещи. Но мне сложно судить, я же не нахожусь с игроком в команде, не зная его состояния.

Да, он немножко сбавил. Но он же играет, старается. Ему надо забить первый гол, и пойдет игра, уверен! Когда не можешь забить, сказывается психологическое давление. Пока ничего страшного не происходит, главное не останавливаться и прогрессировать дальше.

– "Спартаку" забьет?

– Было бы неплохо! После такого Федя точно раскрепостится, и тогда у него все пойдет.

– Чалов сильнее Оланаре по футбольным качествам?

– Не мне судить. Какие-то качества сильнее у Оланаре, а какие-то у Федора. Со "Спартаком" будет играть тот, кто готов лучше именно на данный момент. Но такие вопросы лучше адресовать Гончаренко. Мы видим лишь поверхностную картинку. Тренер лучше знает, кто в каком состоянии находится.