Александр Гришин: "Я уже 40 лет в ЦСКА! Ну как можно уйти из дома?"

Бывший полузащитник ЦСКА и теперь уже экс-тренер молодежки армейцев Александр Гришин в интервью "СЭ" рассказал, что готов остаться в клубе, если ему предложат работу. Также он поблагодарил руководство клуба.

– Вы уже заявили о том, что покидаете молодежку ЦСКА. Но в системе клуба остаетесь?

– Пока сам не знаю. Конечно, хочется остаться в клубе. Представляете, я уже 40 лет в ЦСКА. И куда-то уйти… Мне очень тяжело отвечать на вопрос: ты уходишь? Ну как можно уйти из дома? Если руководство посчитает нужным предложить мне другую работу – директором или тренером школы или еще что-то, – я готов.

– То есть еще предстоит серьезный разговор с президентом клуба?

– Да. В любом случае я должен сказать Евгению Ленноровичу Гинеру огромное спасибо! Он меня сделал как человека и как тренера. И продолжает принимать в моей жизни большое участие. А дальше уже посмотрим. Может быть, Евгений Леннорович скажет, что мне нужно уходить. (Виталий АЙРАПЕТОВ)