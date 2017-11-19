Александр Гришин: "Вера Галицкого в Шалимова? Его отличительная черта – игра "вдолгую"

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин считает, что не нужно давать советы президенту "Краснодара" Сергею Галицкому относительно будущего в команде главного тренера Игоря Шалимова. Специалист допускает, что плохие результаты "быков" в играх с прямыми конкурентями связаны с психологией.

– Нет сегодня в России команды, про которую можно сказать, что она на голову сильнее остальных?

– Это точно. Два месяца назад многие поспешили записать в чемпионы "Зенит". Но потом чуть прижали его, и все, ребята растерялись, "поплыли". Еще неизвестно, как аргентинцы будут смотреться в мороз, на тяжелых раскисших полях. Наших-то трудностями не напугаешь.

– Вы не сбрасываете со счетов "Краснодар", хотя в нынешнем сезоне в матчах с прямыми конкурентами он не набрал ни одного очка.

– Сложно понять, с чем это связано. То ли с психологией. То ли с остроатакующей тактикой, которая время от времени оборачивается проблемами из-за отсутствия скорости у защитников во главе с Гранквистом. Да, все знают игровую философию "Краснодара". Но когда нет результата, надо что-то менять.

– Многих удивляет вера Галицкого в Шалимова. А вас?

– Отличительная черта Сергея Николаевича – игра "вдолгую". Знаю, он посещает практически каждую тренировку команды, видит, как работает Шалимов. Наверное, пока все устраивает. "Краснодар" – частный клуб. Галицкий тратит свои деньги и выбирает тот путь, который считает нужным. Не нам ему советовать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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