Александр Гришин: "В дерби фаворита нет"

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" рассказал о том, что он ожидает интересной игры. По его словам, на каком месте не находились бы клубы, шансы всегда 50 на 50.

– Кто фаворит в дерби?

– Все видят, что и одна, и другая команда подходят к очному матчу с небольшими проблемками. И ЦСКА, и "Спартак" не очень уверенно выглядят на старте чемпионата – красно-белые проиграли "Зениту", армейцы влетели от "Локомотива" и "Рубина". Но на каком месте ни находились бы клубы, шансы всегда 50 на 50, по-другому быть не может, поэтому фаворитов нет. Единственное – фактор своего поля может сыграть свою роль. Хотя по болельщикам будет примерное равенство.

– Однако весной фактор своего поля не сказался, и ЦСКА уступил "Спартаку".

- Все бывает. Поэтому повторюсь, что фаворитов нет. В любом случае ожидаю интересной игры.

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