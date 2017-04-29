Александр Гришин: "У ЦСКА в первой команде семь игроков молодежки, у Спартака - никого"

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин посетовал на низкую реализацию моментов в первом тайме матча 26-го тура первенства России против "Спартака"​ (2:2). По словам специалиста, во второй половине на поле вышли молодые футболисты, которые не смогли одолеть красно-белых. ЦСКА сохранил лидерство в турнирной таблице, "Спартак" отстает на 3 очка.

– Игру с молодежным "Спартаком" надо разделить на два тайма, – считает Гришин. – Мы должны были уходить на перерыв, ведя в счете 3:0. Во втором тайме заменили своих лидеров. Вышли совсем молодые ребята, а соперник играл сильным составом, у них даже были игроки из "Спартака-2". Во второй половине матча нам повезло, что отыгрались. Все сейчас начинают говорить о местах, но надо говорить о том, сколько футболистов молодежная команда дала главной. Если у "Спартака" нет никого, что у нас семь человек выступают в первой команде. А первое место можно занять, если ставить на матчи старших футболистов. За восемь лет нашей работы от молодежки сумасшедшая отдача. А задачи занять первое место в молодежном первенстве, у нас нет. Но мы будем к нему стремиться, тем более, что оно рядом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча молодежных команд ЦСКА и "Спартака"