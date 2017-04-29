Александр Гришин: "Спартак" сейчас сильнейший по игре, ЦСКА - по организации"

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин назвал равными шансы основы армейцев и "Спартака" в завтрашнем матче 26-го тура чемпионата России. Сегодня состоялась игра первенства молодежек, завершившаяся вничью (2:2).

- Какие у вас есть мысли по поводу завтрашнего дерби?

- Когда такие команды выходят на поле, шансы равны. Я точно знаю, что завтра мы увидим очень хороший футбол. Будет очень много зрителей. Как профессионал, я хочу увидеть атакующую игру, правильную. А кто выиграет, пусть матч рассудит.

- Можно ли констатировать, что будут встречаться две сильнейшие команды России?

- Конечно. Здесь даже спорить глупо. "Спартак" сейчас сильнейший по игре, а ЦСКА – по организации. В ЦСКА пришел новый тренер, и посмотрите, как команда заиграла. Они поменяли схему, вздохнули полной грудью. Мы на базе с ними работаем, и могу сказать, что в команде сейчас семейная атмосфера. Ребята поверили в себе, в тренера, в его задумки и это самое главное. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 30 апреля и начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.

Трансляция матча молодежных команд ЦСКА и "Спартака"