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Александр Гришин: "Слуцкий продолжает работать"

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Наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью "СЭ" отметил, что рано говорить об уходе главного тренера первой команды Леонида Слуцкого. Однако, по его словам, в случае необходимости он готов занять место известного специалиста.

– Тем не менее, в прессе активно обсуждаются кандидатуры возможных сменщиков Слуцкого – ваша, Кононова, Гончаренко. Вы созрели для работы в основе ЦСКА?

– Я к такой информации отношусь как к неподтвержденной. Созрел или не созрел? Вот Кононов созрел. Он создал хорошую команду в Краснодаре. Его подопечные показывали классный футбол. А про себя я ничего сказать не могу. На этом уровне не работал. Получится у меня или нет? Вопрос без ответа.

– То есть, если предложат возглавить ЦСКА, готовы попробовать?

– Если Евгений Леннорович Гинер мне скажет: "Саша, надо!", тогда я отвечу, что готов. Но это мы сейчас опять же предполагаем. Это некорректно, ничего же еще не ясно. Слуцкий настолько сильный специалист. Зачем рассуждать о том, чего нет? Надо оставаться всегда человеком. Есть тренерская этика, Леонид Викторович продолжает работать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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