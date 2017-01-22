Александр Гришин: "Сказал Жамалетдинову, что надо быть не Суаресом, а Жамалетдиновым"

Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин подчеркнул, что не стоит загадывать о будущем нападающего Тимура Жамалетдинова в первой команде. На сборе армейцев в испанском Кампоаморе Жамалетдинов в двух контрольных матчах забил два гола.

– Насколько Жамалетдинов психологически устойчив?

– У него все нормально с психологией. Чалов и Жамалетдинов – два разноплановых игрока. Тимур может и подыграть, и в отборе действует прилично. А Федор – форвард-наконечник, он скорее завершает атаки. Опять же, нужно ждать, и ни в коем случае не перехвалить ребят. Чемпионат возобновится в марте. Вот тогда надо забивать голы!

– Три года назад британская The Guardian даже написала, что Жамалетдинов своей игрой напоминает Суареса.

– Так и было. Мы провели турнир, и про него написали, что он второй Суарес.

– Что вы ему тогда сказали после такого сравнения в прессе?

– Мы долго с Тимуром разговаривали. Я ему сказал, что это только авансы, и надо быть не Суаресом, а Жамалетдиновым. И он понял. На самом деле, мальчик, забивший за два года в дубле 48 голов, не может не считаться талантом. И в Лиге чемпионов он, кажется, в 10 матчах забил 12 голов. Но этот талант нужно направить в правильное русло. Загадывать пока не стоит. На Базелюка тоже рассчитывали, а сейчас его в ЦСКА нет...

– У Жамалетдинова голова не закружится?

– Нет. Ни у Жамалетдинова, ни у Чалова голова закружиться не должна. Во-первых, они москвичи. У них очень адекватные родители, которые не дадут слететь с катушек. Надеемся, что наша работа не пропадет даром, и очередная группа ребят появятся в основе. От нас президент и генеральный директор клуба именно этого и требуют. Мы очень трепетно относимся к нашей молодежи и радуемся ее успехам. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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