Александр Гришин: "Оставлять "Спартаку" свободное пространство - смерти подобно. Вот на этом "Краснодар" и погорел"

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин считает, что "Спартак" заслуженно разгромил "Краснодар" (4:1) в матче 17-го тура чемпионата России. По мнению специалиста, иногда "быкам" стоит отходить от своего стиля игры и действовать прагматично.

– "Итоговый результат сути игры не отражает", – сказал Игорь Шалимов. Готовы подписаться под этой фразой?

– Нет. "Спартак" был сильнее и победил по делу. Ну а слова Шалимова, брошенные в горячке после матча, объясняю эмоциями. Любому тренеру обидно проигрывать дома с крупным счетом. Да, "Краснодар" мог забить и в первом тайме, и в начале второго. Подвела реализация. Но не только в этом, на мой взгляд, причина поражения.

– Еще в чем?

– Неизменная нацеленность команды на атаку приводит к тому, что часто оголяются зоны. Огромный риск, ведь центральные защитники высокой скоростью не обладают. У Гранквиста и Грицаенко другие козыри. Ребята мощные, неуступчивые, хороши в верховых единоборствах. Но убежать от них труда не составляет. Возможно, иногда "Краснодару" стоит наступить на горло собственной песне и сыграть прагматично, строго на результат. Особенно с соперником, у которого в нападении есть Промес, Зе Луиш, Луиз Адриану. Оставлять им свободное пространство смерти подобно. Вот на этом "Краснодар" и погорел.

– Кто лучший игрок матча – Промес или Луиз Адриану?

– Я – за Промеса! Сам забил, поучаствовал в двух голевых атаках, да и вообще отыграл великолепно. Настоящий вожак "Спартака" – по игре и по духу. А Луиз Адриану и Зе Луиш прекрасно дополняют друг друга. Один – техничный, здорово читает игру, второй снимает все мячи вверху. Еще отмечу Глушакова, который проделал громадный объем черновой работы и обеспечил команде быстрый переход из обороны в атаку. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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