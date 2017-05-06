17:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Гришин: "Наверное, Чалова можно назвать форвардом основы ЦСКА"

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Старший тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин отметил, что нападающий Федор Чалов заслужил право называться футболистов основного состава армейцев. Специалист подчеркнул, что ЦСКА провел матч 27-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:0) не без проблем.

 
Сегодня. Пермь. "Амкар" - ЦСКА - 0:2. Федор ЧАЛОВ (с мячом) против Петара ЗАНЕВА.ЦСКА обошел "Зенит"

– Чалов забивает регулярно – и за дубль, и за основную команду стал, – цитирует "Р-Спорт" Гришина. – Только порадоваться можно, что у нас хорошая молодежь растет, но надо, чтобы она играла стабильно. Если он получает не так много игрового времени и забивает, наверное, его можно назвать форвардом основного состава. По-моему, он меньше всех (остальных нападающих) по времени сыграл в матчах, но состав определяет главный тренер.

"Амкар" закрылся и ЦСКА было сложно преодолеть оборону, где девять человек обороняется. Хорошо, что Чалов забил этот гол и игра раскрылась. В итоге закономерная победа армейцев.

 

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - ЦСКА

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170506/1120076242.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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bond1951

все по делу....

18:09