Александр Гришин: "Наверное, Чалова можно назвать форвардом основы ЦСКА"

Старший тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин отметил, что нападающий Федор Чалов заслужил право называться футболистов основного состава армейцев. Специалист подчеркнул, что ЦСКА провел матч 27-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:0) не без проблем.

– Чалов забивает регулярно – и за дубль, и за основную команду стал, – цитирует "Р-Спорт" Гришина. – Только порадоваться можно, что у нас хорошая молодежь растет, но надо, чтобы она играла стабильно. Если он получает не так много игрового времени и забивает, наверное, его можно назвать форвардом основного состава. По-моему, он меньше всех (остальных нападающих) по времени сыграл в матчах, но состав определяет главный тренер.

"Амкар" закрылся и ЦСКА было сложно преодолеть оборону, где девять человек обороняется. Хорошо, что Чалов забил этот гол и игра раскрылась. В итоге закономерная победа армейцев.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - ЦСКА