Александр Гришин: "Молодежь ЦСКА надо успокоить и ждать, пока она заиграет или нет"

Бывший главный тренер "молодежки" ЦСКА Александр Гришин считает, что общественность много внимания уделяет молодым Федору Чалову, Тимуру Жамалетдинову и Константину Кучаеву, не замечая, что состав армейцев почти не изменился. Специалист отметил, что воспитанники школы красно-синих никогда не выходят на поле одновременно.

В этом сезоне Жемалетдинов забил 2 мяча в 13 матчах, а Кучаев – 1 гол в 20 играх. На счету Чалова ни одного мяча в 20 играх, несмотря на то, что в сезоне-2016/17 он забил 6 мячей в 18 встречах.

– Не бывает так, что человек выходит в первый раз и сразу делают результат, они не Лионель Месси, Пеле или Франц Беккенбауэр, они обыкновенные хорошие ребята с определенными качествами, – цитирует ТАСС Гришина. – Речь идет о высшем дивизионе чемпионата России, это очень тяжело. Ребят, наоборот, надо поддержать за то, что выдерживают конкуренцию, идут в тройке.

Чалов заявил о себе? Так можно сказать об Игоре Акинфееве, который стабильно выступает уже на протяжении многих лет. А провести две-три игры и забить один гол… Поверьте мне, и мы с вами можем забить пару-тройку голов, если команда выкатит нам мяч на пустые ворота. Людей надо проверять на долгой дистанции, когда отыграют хотя бы года два.

У нас часто человек проводит один матч, все начинают говорить, что это будущая звезда – и он пропадает. Главное – стабильность. А в хорошей команде стрельнуть может каждый, если есть десять хороших игроков, ставь одиннадцатого, и он тоже, по крайне мере, не потеряется. Ребят надо успокоить и ждать, пока заиграют или нет.

Особенных изменений не произошло по сравнению с прошлым и позапрошлым сезонами, все те же лица. Просто корреспонденты начали много говорить о Жамалетдинове, Кучаеве, Чалове, но они же никогда не играют все вместе. Десять человек – это те же ребята, что играли и раньше.

ЦСКА после 15 матчей занимает третье место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Армейцы отстают от "Локомотива" и "Зенита" (по 29 баллов), которые провели на одну игру меньше.

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