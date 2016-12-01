Александр Гришин: "Карпин - спартаковец, я за это его уважаю"

Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин в интервью "СЭ" отметил, что он - настоящий армеец и не может уйти в другой клуб. По словам наставника, он будет работать в ЦСКА, пока нужен там.

– Вы уже шесть лет работаете в дубле ЦСКА. Нет ощущения, что готовы попробовать себя на более серьезном уровне?

– Могу смело ответить. Я и Валерий Минько – армейцы. Где родились, там и пригодились. Пока нам здесь доверяют, мы готовы работать в дубле, школе. Наше руководство в лице Евгения Леннорыча Гинера и Романа Юрьевича Бабаева всегда нас поддерживали, и мы не имеем право куда-то уходить.

– Принципиальная позиция.

– Право-то, наверное, имеем, но не должны подводить тех людей, которые продлили нашу жизнь в футболе после завершения карьеры. Помните, Валерий Карпин сказал: "Я спартаковец и не представляю себя в ЦСКА"? И я за это его уважаю. Мы с Валерой Минько – цээсковцы! И мы не можем перейти в красно-белый клуб. Мы будем здесь работать до той поры, пока нужны. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Гришина