Александр Гришин: "Фанаты ЦСКА повели себя некрасиво"

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин выразил мнение, что фанаты клуба некрасиво повели себя, оскорбляя главного тренера Леонида Слуцкого. Во время матча 11-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1) болельщики вывесили оскорбительный баннер в адрес наставника команды. Это уже не первый подобный случай. Ранее баннер с критикой появился на поединке с "Уфой" (1:0).

- Фанаты повели себя некрасиво, надо болеть за клуб, а не оскорблять тренера. Возможно, имеет место критика по игре, - цитирует ТАСС Гришина. - Но можно высказываться в уважительном тоне, а можно так, как происходит сейчас. Да, сейчас результаты команды не самые лучшие, но зачем так сильно критиковать Слуцкого.

Раньше был результат, сейчас нет, так бывает, невозможно все время выигрывать. Если каждый год команда будет побеждать, то неинтересно станет смотреть чемпионат. Надо более уважительно относиться к тренеру, это все-таки наш клуб, и мы - единый коллектив. ЦСКА сейчас в тяжелом состоянии, много травмированных, вчера еще Натхо потеряли, поэтому надо команду поддержать в такой непростой период.