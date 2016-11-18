Александр Гришин: "Еременко подвел ЦСКА"

Наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин высказал мнение, что полузащитник армейцев Роман Еременко, решением КЭДК УЕФА дисквалифицированный на два года, справится с негативным фоном. Игрок был отстранен от футбола в связи с положительной допинг-пробой, которую он сдал после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2). В ней был обнаружен кокаин и его метаболиты.

– Это большая потеря для ЦСКА, – цитирует ТАСС Гришина. – Роман очень хороший футболист, в нынешней системе команды был определяющим игроком. Но то, что случилось, то случилось, его вина, безусловно, есть. Однако существует хорошая пословица: не суди, да не судим будешь.

Я не оправдываю Еременко, он подвел клуб, но в такую трудную минуту надо поддержать человека, ведь все на него сейчас набросятся и еще хуже сделают. У каждого человека бывают в жизни ошибки, но думаю, что Роман справится с негативным фоном, который будет вокруг него сейчас. Я желаю ему выдержать эти два года без футбола, успокоиться, и чтобы жизнь была нормальной. Что сейчас ругать его, надо простить парня, ну совершил ошибку, не хоронить же теперь; конечно, я не на его стороне, но с точки зрения человеческих качеств, считаю, что ему надо помочь.

Два года – это очень много, как нам раньше говорили – полгода с травмой сидишь, потом два года будешь набирать игровые кондиции. Наверное, пройдет дисквалификация, и в какой-то клуб он сможет устроиться, он же в любом случае остается мастером своего дела. 31 год – не такой возраст, чтобы заканчивать карьеру, но в топовый клуб с таким имиджем вряд ли возьмут. В той же Финляндии или Швеции он сможет играть, а возможно, даже и в России.

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!