Александр Гришин: "Думаю, Акинфеева готовили именно к игре против "Спартака"

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" считает, что в игре примут участие все сильнейшие футболисты. По его словам, если какая-то из команд проиграет, это станет минусом в плане чемпионской гонки.

– Под вопросом участие Акинфеева в матче. Подменявший его Помазун совершил две результативные ошибки с "Рубином". В чем причина?

– Вратари – особая каста. Первая игра в основе, сильное волнение могло сказаться. Но я уверен, что Игорь сыграет и со "Спартаком", и с "Янг Бойз". Ставка слишком высока. Думаю, Акинфеева готовили именно к этим играм. Составы точно будут сильнейшие.

– Возвращаясь к Помазуну – у него все порядке с психологией, сможет пережить эти ошибки?

– Честно говоря, я не знаю. Но это сейчас не мои проблемы, я уже свое отыграл. (Смеется.)

– Но вы же с ним работали, знаете его.

– С вратарями тренеры не работают, во всех командах есть специалисты по работе с голкиперами. И лучше спрашивать об этом именно у них. Как они готовят своих подопечных на матч, так они и сыграют.

Да я и не могу сказать, что близко с ним работал. Он занимался с первой командой, а к нам приходил и играл. Получается, мы просто предоставляли ему игровую практику, не больше. Даже не могу судить о его слабых и сильных сторонах. И за его психологией не следили.

– Если Акинфеев не сможет сыграть со "Спартком" – это будет огромная потеря?

- Если кто-то проиграет, это станет минусом в плане чемпионской гонки для одной или другой команды. Поэтому вопрос про Акинфеева я бы вообще не поднимал. Хотя у нас пока начало чемпионата, и еще будет время на исправление ситуации. Это не кубковая игра. Впереди 25 туров. Даже поражение не станет трагедией ни для кого. У этого матча просто яркая обложка, что, естественно, привлекает больше внимания.