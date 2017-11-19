Александр Гришин: "Для Зобнина самое главное - поскорее забыть о травме"

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин признался, что был поражен сроками восстановления полузащитника "Спартака" Романа Зобнина от травмы крестообразной связки колена. Хавбек получил повреждение в контрольном матче Венгрия - Россия (3:0) в июне, а в субботу, 18 ноября, впервые после восстановления от повреждения вышел на поле в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1).

– В Краснодаре первый матч после разрыва "крестов" провел Зобнин.

– Каррера – молодец. Не побоялся выпустить парня в такую мясорубку, дал понять, что по-прежнему доверяет ему. И тот не подвел. Теперь для Романа самое главное – поскорее забыть о травме и набрать форму.

– Поразились, что на восстановление даже полгода не потребовалось?

– Конечно! Обычно уходит от шести до восьми месяцев, а то и год. Но здесь блестяще сработали и хирурги, и реабилитологи. Плюс сам игрок сделал все, чтоб как можно быстрее вернуться в строй. Я-то об этой стороне футбола знаю по рассказам. В моей жизни, слава богу, серьезных травм не было. Ни надрывов, ни переломов, ни операций. А доиграл до тридцати семи!

– Есть объяснение?

– Просто повезло. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

6,0 – Зобнину в первом матче после травмы

Полная версия интервью Александра Гришина